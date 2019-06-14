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КАМАЗ выплатил более 19 млн рублей дохода по облигациям

15:18, 14.06.2019
КАМАЗ выплатил более 19 млн рублей дохода по облигациям
Фото: kamaz.ru

ПАО «КАМАЗ» выплатило по биржевым облигациям серии БО-05 доход по восьмому купонному периоду общей суммой свыше 19 млн рублей, или 7,25% годовых.

Уточняется, что выплаты производились по 527 731 ценной бумаге. Размер дохода, полученный с одной облигации, составил 36 рублей и 15 копеек.

Денежные средства были выплачены в рамках восьмого купонного периода, продолжавшегося с 14 декабря 2018 года по 14 июня 2019 года. Обязательства исполнены в полном объеме, говорится в сообщении КАМАЗа на сайте раскрытия корпоративной информации.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ выплатил около 250 млн рублей дохода по облигациям серии БО-14 в рамках пятого купонного периода.

ЭкономикаФинансы Татарстан
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