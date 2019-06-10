КАМАЗ выплатил около 250 млн рублей дохода по облигациям

ПАО «КАМАЗ» выплатило по биржевым облигациям серии БО-14 доход по пятому купонному периоду общей суммой 247,3 млн рублей, или 9,92% годовых.



Выплаты производились по пяти миллионам ценных бумаг. Размер дохода, полученный с одной облигации, составил 49 рублей и 46 копеек.



Денежные средства были выплачены в рамках второго купонного периода, продолжавшегося с 10 декабря 2018 года по 10 июня 2019 года. Обязательства исполнены в полном объеме, говорится в сообщении предприятия на сайте раскрытия корпоративной информации.



Ранее ПАО «КАМАЗ» отчиталось о выплате процентов по облигациям серии БО-04 в размере 138 млн рублей.

