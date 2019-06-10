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КАМАЗ выплатил около 250 млн рублей дохода по облигациям

16:23, 10.06.2019
КАМАЗ выплатил около 250 млн рублей дохода по облигациям
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

ПАО «КАМАЗ» выплатило по биржевым облигациям серии БО-14 доход по пятому купонному периоду общей суммой 247,3 млн рублей, или 9,92% годовых.

Выплаты производились по пяти миллионам ценных бумаг. Размер дохода, полученный с одной облигации, составил 49 рублей и 46 копеек.

Денежные средства были выплачены в рамках второго купонного периода, продолжавшегося с 10 декабря 2018 года по 10 июня 2019 года. Обязательства исполнены в полном объеме, говорится в сообщении предприятия на сайте раскрытия корпоративной информации.

Ранее ПАО «КАМАЗ» отчиталось о выплате процентов по облигациям серии БО-04 в размере 138 млн рублей.

ЭкономикаФинансы Татарстан
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