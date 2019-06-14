Спутники ГЛОНАСС планируют полностью перевести на российские комплектующие до 2023 года

Программа перевода спутников ГЛОНАСС на отечественные комплектующие рассчитана до 2023 года, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал председатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев. Он отметил, что эта программа стартовала в 2018 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия до 2034 года планирует запустить 46 навигационных спутников ГЛОНАСС. В 2019—2033 годах намечается вывод на орбиту четырех спутников «Глонасс-М», девяти «Глонасс-К» и 33 «Глонасс-К2». Больше всего спутников — семь — запустят в 2030 году. Это будут аппараты «Глонасс-К2».