В Кировской области запустили вторую очередь завода по производству домов из клееного бруса

В Кировском моногороде Лузе открыли цех по древообработке в рамках второй очереди завода по производству домов из клееного бруса и пиломатериалов компании Holz House.

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев и генеральный директор Фонда развития моногородов, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева.



Отмечается, что в рамках реализации проекта создано более 250 рабочих мест, к концу года их численность достигнет 300. При этом в бюджет Кировской области в этом году поступит до 70 миллионов рублей налогов, передает пресс-служба правительства Кировской области.



Отметим, что первую очередь завода запустили в 2017 году. После запуска третьей очереди мощность завода должна составить 17 тыс. куб. м домов из клееного бруса. Инвестиции в проект составят более 430 млн рублей.

