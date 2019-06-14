Кредиторы первой очереди «Радиотехбанка» получат более 400 млн рублей

Конкурсный управляющий нижегородского «Радиотехбанка» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что на расчеты с кредиторами первой очереди направлено 410 млн рублей, что составляет 17,04% от суммы установленных требований.



На сайте АСВ также отмечается, что расчеты с кредиторами первой очереди начнутся 24 июня.



Напомним, что 31 января Банк России отозвал у «Радиотехбанка» лицензию. Регулятор усмотрел в деятельности кредитной организации нарушения в части антиотмывочного законодательства. В марте суд по иску Центробанка признал «Радиотехбанк» банкротом. В отношении кредитной организации введено конкурсное производство сроком на 1 год.

