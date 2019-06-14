Минниханов: «Духовный вакуум быстро заполняется экстремистскими идеями, надо помнить об этом»

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на X Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» в Казани, что религия дает духовные силы.

«Несмотря на трудности, мы шли вперед, ислам всегда помогал. Духовное обновление началось 30 лет назад, но не появились такие деятели, как, например, Баруди. Большие надежды в этом вопросе возлагаем на Булгарскую духовную академию. Духовный вакуум быстро заполняется экстремистскими идеями, надо помнить об этом. Сохранение языка и культуры — это основная цель. Религия дает духовные силы», — его слова приводит корреспондент «Реального времени».

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с первым президентом Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым обсудил перспективы организации обучения священнослужителей из Киргизии в Болгарской исламской академии в Татарстане.