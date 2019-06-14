Госдума предложила обязать Visa и Mastercard локализовать сервисы безопасности интернет-платежей

Государственная дума предложила обязать международные платежные системы Visa и Mastercard передать функцию аутентификации клиентов банков для интернет-платежей в Национальную систему платежных карт.

Как пишут «Ведомости», речь идет о протоколе 3D Secure, который обеспечивает дополнительную безопасность при оплате картой интернет-покупок. Клиенту приходит SMS с динамическим кодом, что позволяет удостовериться, что платеж совершает владелец карты.

На данный момент Visa и Mastercard с банками-эмитентами самостоятельно обрабатывают запросы по 3D Secure. Если против банка введут санкции, держатели его карт не смогут получить доступ к сервису. Однако если платежи будут проводиться через НСПК, они будут менее защищены.

Ранее Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей ответила, что положение Visa и Mastercard на российской рынке нельзя назвать доминирующим.