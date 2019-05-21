ФАС не стала признавать Visa и Mastercard олигополией

Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей ответила, что положение Visa и Mastercard на российской рынке нельзя назвать доминирующим, сообщает РБК.

Признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях международных платежных систем не обнаружено. Ранее ретейлеры пожаловались на высокие комиссии платежных систем, спор дошел до президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее сообщалось, что в России число выданных банками кредитных карт увеличилось за три месяца 2019 года на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за первый квартал текущего года было выдано 2,77 млн штук.

