BBC: Великобритания переориентирует спецназ на борьбу с Россией и другими странами

В спецподразделении Вооруженных сил Великобритании разработали план, предусматривающий переориентацию спецназа на противодействие иностранным государствам.

Как сообщает BBC, войска спецназначения предлагается использовать там, куда открыто ввести обычных военных непросто. Например, спецназ смогут задействовать для выявления и раскрытия «тайных действий России в Прибалтике или Африке».

Британские военные считают, что Россия успешно использует ГРУ на Украине, в Сирии и Африке, и поэтому Лондон хочет расширить свои возможности в этом «конкурентном пространстве».



Ранее представитель британского премьер-министра Терезы Мэй Элисон Доннелли заявила, что для нормализации отношения с Лондоном Москва должна изменить свое поведение.