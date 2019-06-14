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В России могут запретить держать дома крокодилов, лис и акул

08:08, 14.06.2019
В России могут запретить держать дома крокодилов, лис и акул
Фото: pixabay.com

Правительство разработало проект постановления об увеличении вдвое перечня диких животных, которых предполагается запретить содержать дома.

Как сообщает «РИА Новости», в список хотят включить питонов длиннее 4 метров, варанов, крокодилов, угрей, акул, мурен, волков, собак динго, гиен, лисиц, панд, антилоп гиббонов, макак, павианов, мартышек, капуцинов, птиц киви, фламинго, пингвинов, соколов, филинов и т. д.

Включение животных в этот перечень основывалось на следующих критериях: опасность для владельцев животных и неблагоприятное влияние на самих животных непривычной для них среды обитания.

Ранее в Госдуме предложили запретить изымать домашних животных у россиян за долги.

Общество
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