Более половины жителей России покупают товары только по акциям

Доля россиян, которые приобретают товары по скидкам, возросла до 50,6%. Данные приводят эксперты исследовательской компании Ipsos Comcon по итогам 2018 года.

Согласно исследованию, за три года показатель увеличился почти на 10%. Так, в 2016 году доля экономящих потребителей составила 41%, в 2017 году — 45%.

Причиной такого поведения граждан называется падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя, пишет «Коммерсант».

По данным Росстата, в первом квартале текущего года реальные доходы населения упали на 2,3%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов.