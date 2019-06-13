Новости общества

08:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Более половины жителей России покупают товары только по акциям

07:44, 13.06.2019
Более половины жителей России покупают товары только по акциям
Фото: realnoevremya.ru

Доля россиян, которые приобретают товары по скидкам, возросла до 50,6%. Данные приводят эксперты исследовательской компании Ipsos Comcon по итогам 2018 года.

Согласно исследованию, за три года показатель увеличился почти на 10%. Так, в 2016 году доля экономящих потребителей составила 41%, в 2017 году — 45%.

Причиной такого поведения граждан называется падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя, пишет «Коммерсант».

По данным Росстата, в первом квартале текущего года реальные доходы населения упали на 2,3%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров