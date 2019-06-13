Новости происшествий

22:45 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Правозащитники сообщили об очередном случае смертной казни

22:29, 13.06.2019
Правозащитники сообщили об очередном случае смертной казни
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Белоруссии привели в исполнение очередной смертный приговор, сообщили правозащитники. На расстрел был отправлен 44-летний Александр Жильников.

По данным правозащитного центра «Весна», осужденный был приговорен к высшей мере за убийство молодой пары, а также еще одного мужчины.

Отмечается, что в 2015 году воспитательница детского сада заплатила двум преступникам за избиение своей соперницы, отбившей у нее парня. Однако мужчины пытались ограбить квартиру молодого человека и убили обоих. Позже выяснилось, что они причастны и к убийству еще одного мужчины.

В 2017 году весной мужчин приговорили к пожизненному заключению, но Верховный суд отправил дело на пересмотр и назначил им казнь. Заказчицу нападения приговорили к 12 годам лишения свободы.

Белоруссия остается единственным государством Европы и единственной страной бывшего СНГ, практикующей смертную казнь. Эта мера наказания применяется судами за особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным убийством при отягчающих обстоятельствах. Может быть назначена мужчинам, совершившим преступление от 18 до 65 лет, производится путем расстрела.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров