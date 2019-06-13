МВД завершило расследование дела о краже картины Куинджи

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В МВД завершено расследование уголовного дела по факту похищения картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Денису Чуприкову предъявлено обвинение.

«Вину он не признает только в той части, что нанес порчу картине, а в остальной части признает в полном объеме», — приводит ТАСС слова адвоката обвиняемого Светланы Горбуновой.

По ее словам, психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, признала Чуприкова вменяемым.

Напомним, что в январе этого года неизвестный похитил картину прямо с выставки в галерее. Чуприкова как подозреваемого задержали уже на следующий день. Он заявил, что украл полотно чтобы продать и рассчитаться с долгами.