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МВД завершило расследование дела о краже картины Куинджи

20:48, 13.06.2019
МВД завершило расследование дела о краже картины Куинджи
Фото: скриншот

В МВД завершено расследование уголовного дела по факту похищения картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Денису Чуприкову предъявлено обвинение.

«Вину он не признает только в той части, что нанес порчу картине, а в остальной части признает в полном объеме», — приводит ТАСС слова адвоката обвиняемого Светланы Горбуновой.

По ее словам, психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, признала Чуприкова вменяемым.

Напомним, что в январе этого года неизвестный похитил картину прямо с выставки в галерее. Чуприкова как подозреваемого задержали уже на следующий день. Он заявил, что украл полотно чтобы продать и рассчитаться с долгами.

Происшествия
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