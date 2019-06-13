Счетная палата: объем закрытых корпоративных закупок вырос вдвое до 7,5 трлн рублей

В 2018 году компании с госучастием вывели из публичной сферы закупки на 7,5 трлн рублей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

Согласно отчету Счетной палаты, общий объем закупок юрлиц, в которых государству принадлежит 50% и более, составил 24,2 триллиона рублей. Однако часть из них не была отражена в единой информсистеме в сфере закупок (ЕИС).

Годом ранее в системе также не были отражены контракты на 3,4 трлн рублей.

В Счетной палате считают, что закрытые закупки снижают эффективность всей системы госзакупок и ограничивают конкуренцию.

«Более 50% общего объема государственных и муниципальных закупок (по сумме) приходится на закупки у единственного поставщика (включая несостоявшиеся закупки), около 94% объема корпоративных закупок осуществляются неконкурентными способами», — говорится в сообщении СП.