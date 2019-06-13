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В Госдуме прокомментировали предложение Чубайса ввести углеродный налог

17:51, 13.06.2019
В Госдуме прокомментировали предложение Чубайса ввести углеродный налог
Фото: realnoevremya.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв оценил предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса ввести в России углеродный налог, сообщает russian.rt.

Предполагается, что таким образом будет стимулироваться снижение выбросов промышленными компаниями. «В мировой повестке есть такая тема, как освобождение экономики от углеродного следа. Я думаю, что это прежде всего касается тех экономик, которые не имеют своих углеводородов. В нашей их избыток. Мы стоим на первых-вторых местах по добыче. Освобождаться от своего преимущества было бы глупо», — подчеркнул Селезнев.

Напомним, ранее председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о необходимости введения в России углеродного налога.

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