«Рубин» вышел из отпуска и в первом матче казанских сборов сыграет с «Нефтехимиком»

Фото: ФК "Рубин"

Сегодня, 13 июня, казанский «Рубин» вышел из отпуска. Команда соберется на клубной базе и в 17.00 выйдет на первую после отдыха тренировку. Это занятие станет первым под руководством нового главного тренера Романа Шаронова. Первый казанский сбор продлится до 20 июня.

На первом сборе запланирован один контрольный матч — 20 июня — против нижнекамского «Нефтехимика».