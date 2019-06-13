Предстоящей ночью в Башкирии ожидаются заморозки до -2°С

В ночь с 13 на 14 июня температура воздуха в Башкирии составит от +2 до +7°С, сообщает ГУ МЧС России по РБ.

Местами ожидаются слабые заморозки, понижение температуры может составить до -2°С. Днем воздух прогреется до 14—19°С.

Напомним, сегодня днем на территории Башкирии местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, локально град. Синоптики прогнозируют порывистый ветер до 18 м/с. Днем воздух прогреется до 13—18°С, на юге республики до 24°С.

