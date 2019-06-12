МЧС предупредило жителей Башкирии о порывистом ветре и граде

Днем 13 июня на территории Башкирии местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, локально град, сообщает ГУ МЧС России по РБ.

Синоптики прогнозируют порывистый ветер до 18 м/с. Днем воздух прогреется до 13 — 18°С, на юге республики до 24°С.

Напомним, ранее в Роструде напомнили об условиях работы в жару. Работодатели должны предоставлять перерыв своим сотрудникам в жаркую погоду.

В ведомстве подчеркнули, что в жару необходимо обеспечить соответствующий температурный режим в помещении, а также следить за тем, чтобы там всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.

