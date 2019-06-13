Новости общества

13:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за заморозков

13:19, 13.06.2019
Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за заморозков
Фото: pixabay.com

Гидрометцентр Татарстана объявил на территории республики штормовое предупреждение в связи с заморозками.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ», ночью 14 июня на территории региона местами ожидаются заморозки до -1°С.

Кроме того, завтра на территории республики и в Казани местами ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного, местами порывами до 15—18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +13°С до 18°С.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров