Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за заморозков

Гидрометцентр Татарстана объявил на территории республики штормовое предупреждение в связи с заморозками.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ», ночью 14 июня на территории региона местами ожидаются заморозки до -1°С.



Кроме того, завтра на территории республики и в Казани местами ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного, местами порывами до 15—18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +13°С до 18°С.

