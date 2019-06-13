Галимова объяснила ложное опровержение казанским Кремлем ухода Бердыева

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова по просьбе журналистов объяснила ложное опровержение казанским Кремлем ухода главного тренера футбольного клуба «Рубин» Курбана Бердыева.



«На тот момент, когда мне задавали вопрос по поводу Курбана Бердыева, у нас такой информации не было, мои источники не подтверждаем. Когда президента республики проинформировали, он сделал соответствующее заявление» — сказала Галимова на брифинге в кабинете министров РТ.

Она также отметила, что такого количества вопросов, какое прозвучало во время брифингов об отставке Бердыева, «ни разу еще не было».

Галимова также напомнила, что президент РТ Рустам Минниханов не принимает участия в операционном управлении клубом «Рубин» и не вмешивается в его кадровую политику, передает корреспондент «Реального времени».



Напомним, что 5 июня «Рубин» на своем официальном сайте объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера клуба, однако руководство республики не подтвердило эту информацию. На следующий день клуб объявил о назначении Романа Шаронова на эту должность.

