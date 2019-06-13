Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала без автоподписки — СМИ

Президент России Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с условием, что граждане будут подключаться к ней добровольно.



В связи с этим разработчики проекта — Центробанк РФ и Минфин должны будут отказаться от автоподписки, на которой они настаивали. Предполагалось, что все граждане, имеющие накопления, должны были автоматически подключаться к системе. Выйти из нее россияне могли бы, только подав соответствующее заявление.

Как рассказал глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков, юридическая часть законопроекта об ИПК. По его словам, после небольшой корректировки проекта он может быть внесен в Госдуму РФ. Аксаков считает, что это должно произойти в июне или июле, пишут «Известия».



Ранее в Минфине РФ сообщили, что россиян предпенсионного возраста будут по умолчанию включать в систему индивидуального пенсионного капитала.

