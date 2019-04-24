Минфин РФ: «предпенсионеры» будут включаться в ИПК по умолчанию

В Министерстве финансов РФ опровергли сообщения о том, что граждан предпенсионного возраста не будут по умолчанию включать в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Минфин намерен оставить норму с включением по умолчанию, передает ТАСС.

Ранее агентство утверждало, что один из вариантов закона об ИПК предполагает исключения для «предпенсионеров» и граждан с низкими доходами. При этом источники сообщали, что версия с такой нормой одна из последних.

Ранее сообщалось, что проект ИПК отложен властями из-за недовольства граждан пенсионной реформой. Стоит отметить, что вопрос о включении в программу по умолчанию стал ключевым в обсуждении новой нормы.