Счетная палата в 2018 году выявила нарушения в сфере закупок почти на 294 млрд рублей

Счетная палата РФ по итогам 2018 года выявила свыше 2 тысяч нарушений в сфере государственных и корпоративных закупок на общую сумму 293,7 млрд рублей.

Всего в прошлом году ведомством были проведены 174 контрольных мероприятия, в рамках которых проверялась закупочная деятельность 5,5 тысячи организаций.



Самыми распространенными оказались нарушения при определении начальной максимальной цены контракта. Данные нарушения составили 74,6% от общей суммы выявленных нарушений, следует из материалов Счетной палаты.



Ранее стало известно, что Счетная палата в прошлом году выявила нарушения в космической отрасли России на 50 млрд рублей.

