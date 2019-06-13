В Перми на «Аллее славы» установили памятную плиту с ошибкой

На памятной плите в честь инженера-конструктора Бориса Изгагина на «Аллее славы» в Перми допустили ошибку.

Торжественное мероприятие по закладке плит состоялось в День города, 12 июня. На звезде неправильно написана фамилия пермского конструктора — вместо «Изгагин» там выгравировано «Изганин».

В ближайшее время подрядчик, производивший работы, исправит неточность. Департамент культуры города приносит извинения родственникам Бориса Георгиевича, передает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на администрацию Перми.

В мэрии также отметили, что по факту присутствовал недостаточный контроль за приемкой работ со стороны Центра охраны памятников.

Напомним, ранее пермскую компанию обвинили в поломке памятника Ленину в Челябинске.