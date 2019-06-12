Туроператоры назвали самые бюджетные направления для отдыха в июле

Сочи, Анапу, Крым и курорты Турции признали самыми бюджетными направлениями для отдыха в начале июля, сообщает Ассоциация туроператоров.

Эксперты изучили минимальные цены на пляжные туры с перелетом в оба конца, проживанием, трансфером и медстраховкой на двоих на 10 ночей. Дешевле всего отдых обойдется в Крыму — от 31 500 рублей. Одни из самых дешевых туры в Сочи и Анапу — от 35 600 и от 36 000 рублей соответственно. Самый дорогой отдых оказался в Хорватии, за 10 ночей придется выложить 82 900 рублей.

Напомним, ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что самыми популярными направлениями стали турецкие и внутренние курорты.

