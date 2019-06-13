Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новый повод для блокировки счетов и вкладов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ.

По информации вкладчиков, финансовые организации стали требовать данные о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены средства. За непредоставление банки грозят блокировкой.

Свой действия банки обосновывают так называемым «антиотмывочным» законом. При этом, согласно норме, блокироваться могут счета только за подозрительные операции.

При выявлении необычных операций Сбербанк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. Подозрительные пороговые суммы и критерии операций не уточняются.

Отмечается, что по закону суммы должны превышать 600 тысяч рублей.

Напомним, ранее ЦБ рекомендовал банкам внимательнее относиться к самозанятым.