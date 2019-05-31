Новости экономики

16:28 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам внимательнее относиться к самозанятым

15:56, 31.05.2019
ЦБ рекомендовал банкам внимательнее относиться к самозанятым
Фото: ldpr.ru

ЦБ опубликовал рекомендательное письмо для банков, в котором посоветовал не отказывать самозанятым в проведении ряда операций на основании антиотмывочного законодательства.

«В связи с этим в деятельности кредитных организаций возможны случаи принятия необоснованных решений об отказах от проведения операций по причине поступления на банковские счета самозанятых денежных средств в виде профессионального дохода», — говорится в документе.

Центробанк рекомендовал кредитным организациям обращать внимание на статус клиента как самозанятого и «фиксировать эту информацию в анкете такого клиента для использования при необходимости всеми заинтересованными подразделениями кредитной организации».

Ранее на заседании совета по предпринимательству при президенте Татарстана сообщалось, что перевод денег юрлица в адрес физлица за оказанные услуги может вызвать подозрения в нарушении закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ЭкономикаБанки
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров