Илон Маск сообщил о создании проекта машины-субмарины из фильма про Джеймса Бонда

Глава Tesla Илон Маск на встрече с акционерами компании рассказал, что у нее есть проект автомобиля, который сможет ездить по суше и перемещаться под водой. Он напоминает машину-амфибию из фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который любил меня».

Бизнесмен заявил, что создать машину-субмарину будет сложно, но технически это возможно, сообщает Business Insider.

«Может быть, мы как-нибудь создадим один подобный автомобиль ради смеха», — сказал Маск, отметив, что большого спроса на машины-амфибии не будет, так как рынок слишком мал.

Ранее в Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla в Шанхае.