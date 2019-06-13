Илон Маск сообщил о создании проекта машины-субмарины из фильма про Джеймса Бонда
Глава Tesla Илон Маск на встрече с акционерами компании рассказал, что у нее есть проект автомобиля, который сможет ездить по суше и перемещаться под водой. Он напоминает машину-амфибию из фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который любил меня».
Бизнесмен заявил, что создать машину-субмарину будет сложно, но технически это возможно, сообщает Business Insider.
«Может быть, мы как-нибудь создадим один подобный автомобиль ради смеха», — сказал Маск, отметив, что большого спроса на машины-амфибии не будет, так как рынок слишком мал.
Ранее в Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla в Шанхае.ПромышленностьМашиностроение
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