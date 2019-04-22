В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla в Шанхае
В Сети опубликована видеозапись взрыва автомобиля Tesla в Шанхае.
Инцидент произошел на подземной парковке в одном из торговых центров в воскресенье, 21 апреля. На кадрах видно, как сначала из машины повалил белый дом, после чего транспортное средство взорвалось, повредив соседний автомобиль.
Tesla уже выслала своих специалистов для выяснения обстоятельств взрыва, передает Reuters.
В результате ЧП никто не пострадал.
Напомним, ранее сообщалось, что Tesla вложит в свой завод в Шанхае около $7 млрд.Общество
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