Минниханов вручил государственные награды РФ и РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана, Герой Труда РФ Минтимер Шаймиев приняли участие в мероприятии, приуроченном ко Дню России. Оно прошло в КРК «Пирамида».

Минниханов подчеркнул, что в основе всех достижений страны лежит созидательный труд граждан, в том числе татарстанцев.

«Мы признательны трудовым коллективам республики, представителям всех поколений за вклад в укрепление стабильности и межнационального согласия. Вместе участвуя в экономических и социальных преобразованиях, реализуя национальные проекты, мы с уверенностью смотрим в будущее», — цитирует его пресс-служба президента РТ.



Затем он вручил государственные награды. Так, Орден Почета получил Секретарь Совета безопасности РТ Рафаиль Гильманов, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени - заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по РТ Павел Серов, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - заместитель юминистра по делам молодежи РТ Анна Захматова.

Также Минниханов вручил медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «За отличие в охране общественного порядка» и медаль Республики Татарстан «За доблестный труд». Ряд татарстанцев были удостоены почетных званий.

Ранее Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем России.