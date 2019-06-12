Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем России

«Дорогие татарстанцы! Поздравляю вас с Днем России! Сердечно желаю вам крепкого здоровья, новых трудовых свершений, мира, счастья и благополучия!" — обратился к жителям республики президент Татарстана Рустам Минниханов. Поздравление размещено на официальном портале президента РТ.

Минниханов отметил, что праздник «воплотил в себе державную волю и патриотические устремления граждан Российской Федерации», стал символом важных общественно-политических преобразований.



— Пример многонационального Татарстана, являющегося одним из динамично развивающихся и инвестиционно привлекательных субъектов Российской Федерации, наглядно доказывает, что благополучие и могущество нашей страны прирастает главным образом регионами, — особо обратил внимание Минниханов.



В своем поздравлении он отметил предстоящий WorldSkills, 50-летие КАМАЗа, динамику развития предприятий нефтедобычи и нефтехимии, авиа- и судостроения. «Уверен, что эти и многие другие славные достижения являются лучшим подарком к отмечаемому сегодня главному государственному празднику России», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Напомним, 12 июня праздничная программа в Казани начнется в 10 часов в парке Победы.

