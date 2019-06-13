Врач сообщил об опасности мороженого в жару

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.

По его словам, если быстро съесть холодное мороженое, то происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей. Это грозит развитием острых респираторных заболеваний.

«Усугубляет ситуацию резкий перепад температур: тело разогрето жарой, а пища, попадающая внутрь, холодная, что вызывает дополнительный стресс у организма», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Этого, по словам Тяжельникова, можно избежать, если есть мороженое медленно и слегка подтаявшим.

Он отметил, что жару лучше пить воду, морс, чай, также молоко, кефир, ряженку или айран. При этом отказаться от кофе, газировки и молочных коктейлей.



Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мороженое.