Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мороженого

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мороженое. Рекомендации размещены на сайте ведомства.

При покупке специалисты советуют ознакомиться с названием продукта. Так, наименование мороженого с заменителем молочного жира должно включать полное понятие «мороженое с заменителем молочного жира».

«Не допускается применение понятий «молочное», «сливочное», «пломбир» в маркировке мороженого с заменителем молочного жира», — говорится в сообщении.

Основными признаками качественного мороженого считается плотная консистенция и отсутствие деформации.

Также необходимо обратить внимание на цену мороженого. Если стоимость продукта небольшая, то обычно вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое или иные виды растительных жиров.

Эксперты отмечают, что при производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие.

Напомним, ранее Роскачество обнаружило в фарше антибиотики и листерии.