В Казани установили 50-метровый флагшток с российским флагом

Сегодня, в День России, в казанском парке Победы открыли 50-метровый флагшток с флагом Российской Федерации.

Флагшток был установлен в рамках национальной культурно-патриотической программы «Держава 21 век». Подобные 50-метровые флагштоки уже появились в Волгограде и Омске, а к 2020 году их планируется установить во всех субъектах страны, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, начальник Регионального штаба патриотического движения «Юнармия», генерал-майор Александр Бородин, руководитель Аппарата Исполнительного комитета Казани Евгений Варакин и другие.

Ранее «Реальное время» выпустило обзор праздничный событий в честь Дня России, которые пройдут по РФ.