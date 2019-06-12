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В Казани установили 50-метровый флагшток с российским флагом

14:37, 12.06.2019
В Казани установили 50-метровый флагшток с российским флагом
Фото: kzn.ru

Сегодня, в День России, в казанском парке Победы открыли 50-метровый флагшток с флагом Российской Федерации.

Флагшток был установлен в рамках национальной культурно-патриотической программы «Держава 21 век». Подобные 50-метровые флагштоки уже появились в Волгограде и Омске, а к 2020 году их планируется установить во всех субъектах страны, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, начальник Регионального штаба патриотического движения «Юнармия», генерал-майор Александр Бородин, руководитель Аппарата Исполнительного комитета Казани Евгений Варакин и другие.

Ранее «Реальное время» выпустило обзор праздничный событий в честь Дня России, которые пройдут по РФ.

Общество Татарстан
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