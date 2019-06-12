Скончался российский посол в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков

Фото: facebook.com/Ambassade de la Russie au Senegal

Умер посол России в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков. Ему было 59 лет.

«Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича», — сообщается на странице российской дипмиссии в Facebook.



Крюков занимал пост посла РФ в Сенегале и Гамбии с 2014 года. До этого был послом в Малави и Зимбабве, а также директором Департамента Африки МИД России.

