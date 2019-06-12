Правительство Непала подтвердило гибель 1 400 рабочих, строивших стадионы в Катаре к ЧМ-2022 по футболу

Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих, которые помогали в строительстве стадионов в Катаре к ЧМ по футболу 2022 года, погибли, сообщает «Чемпионат».

Документальный фильм немецкой телекомпании поднял проблему сложного положения рабочих, которые живут в ужасных условиях и работают на опасных объектах. Представитель министерства труда Непала заявил, что не знал о документальном фильме, но гибель рабочих подтвердил. Представитель ведомства не уверен, что названное в фильме количество погибших верное.

Напомним, ранее ФИФА подтвердила, что ЧМ-2022 в Катаре пройдет с участием 32 команд, опровергнув тем самым информацию, что на следующем мундиале пройдет турнир среди 48 сборных.

