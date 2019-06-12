Эксперты: Россия перейдет на «четырехдневку» через 10—15 лет

Фото: Максим Платонов

Эксперты считают, что Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю не раньше, чем через 10—15 лет. Для этого производительность труда в стране должна вырасти на 20%.

«Я считаю, что в ближайшие 10—15 лет обсуждать этот вопрос для Российской Федерации будет неактуальным», — приводит ТАСС слова проректора Академии труда и социальных отношений (АТиСО), экс-замглавы Минздравсоцразвития РФ Александра Сафонова.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин также выразил мнение, что четырехдневная рабочая неделя может быть введена в России не ранее чем к 2035 году.

Напомним, что сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Его идею тут же поддержали в Госдуме.