Глава Дагестана: вызвавший споры знак был установлен на территории Чечни

Глава Дагестана Владимир Васильев признал, что вызвавший территориальные споры знак был установлен на чеченской земле. И в то же время он подчеркнул, что не позволит менять границы в одностороннем порядке.

«У нас есть двусторонняя структура, но пока мы решили приостановить процесс установления границы», ― передает его слова «Коммерсант».

Напомним, что знак «Чеченская Республика — Шелковской район» установлен на выезде из Кизляра. Снимок этого указателя в Instagram вызвал возмущение жителей Дагестана и в ночь на 10 июня они его демонтировали. Власти Чечни в ответ на это прислали кортеж из 200 машин, в которых прибыли силовики и дорожники во главе со спикером республиканского парламента Магомедом Даудовым. Он устроил переговоры со старейшинами и представителями властей Дагестана. Отрывки этих переговоров попали в соцсети.