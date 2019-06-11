WhatsApp будет судиться с пользователями за ряд нарушений соглашения

Мессенджер WhatsApp сообщил, что будет подавать в суд на пользователей, нарушающих соглашение.

«С 7 декабря 2019 года компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающим другим в злоупотреблениях, нарушающих наши Условия предоставления услуг», — цитирует сообщение компании «РИА Новости».

Мессенджер подробно расписал те нарушения, за которые он готов подать иск к пользователю: массовая рассылка сообщений и использование приложения не в личных целях.

WhatsApp подчеркнул, что планирует собирать доказательства противоправной деятельности не только на собственной платформе. При этом мессенджер не будет отказываться от использования технических средств для борьбы с нарушениями.

Представители компании привели в пример случай, когда некие предприятия публично заявили о возможности использовать мессенджер с нарушениями правил пользования.