WhatsApp будет судиться с пользователями за ряд нарушений соглашения
Мессенджер WhatsApp сообщил, что будет подавать в суд на пользователей, нарушающих соглашение.
«С 7 декабря 2019 года компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающим другим в злоупотреблениях, нарушающих наши Условия предоставления услуг», — цитирует сообщение компании «РИА Новости».
Мессенджер подробно расписал те нарушения, за которые он готов подать иск к пользователю: массовая рассылка сообщений и использование приложения не в личных целях.
WhatsApp подчеркнул, что планирует собирать доказательства противоправной деятельности не только на собственной платформе. При этом мессенджер не будет отказываться от использования технических средств для борьбы с нарушениями.
Представители компании привели в пример случай, когда некие предприятия публично заявили о возможности использовать мессенджер с нарушениями правил пользования.ТехнологииITМедиа
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