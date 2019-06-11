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В Татарстане семья дошла до Конституционного суда из-за отмененных льгот за ЖКУ

22:21, 11.06.2019
В Татарстане семья дошла до Конституционного суда из-за отмененных льгот за ЖКУ

Конституционный суд Татарстана рассматривает дело жительницы Верхнеуслонского района, которой отменили льготы по коммунальным услугам из-за долга за вывоз мусора, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Василябина Омарова не платит за обращение с ТКО, поскольку мусор никто не вывозит.

КС РТ рассматривает положение кабмина республики, по которому льготы за ЖКУ должны быть отменены, если гражданин имеет долги по какому-либо виду этих услуг.

Чиновники согласились, что нарушений в этом положении нет. Окончательное решение суд вынесет через месяц.

Общество Татарстан
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