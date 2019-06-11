МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и граде

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 18 часов 11 июня до 18 часов 12 июня.



По информации Гидрометцентра РТ, вечером 11 июня, ночью и днем 12 июня на территории региона местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями северо-западного ветра до 15—20 м/с. Кроме того, сегодня вечером локально возможен град, сообщили в МЧС.



Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди, грозу и град. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Днем температура воздуха составит 25—30 градусов тепла.

