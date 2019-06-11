В Россельхознадзоре предложение не уничтожать санкционные продукты назвали «глупой инициативой»

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что инициатива Роспотребнадзора не уничтожать санкционные продукты является непроработанной, сообщает радио «Говорит Москва».

Отмечается, что коллеги, «видимо, не до конца понимают те риски, которые несет в себе продукция неизвестного происхождения». Подчеркивается, что это могут быть как риски для здоровья человека, так и для здоровья животных.



— Поэтому комментировать столь глупые и необоснованные всплески инициатив наших коллег мы все же не станем, — заметила Мелано.

Напомним, ранее сообщалось, что в России с августа 2015 года уничтожили больше 27 тыс. тонн санкционных продуктов.

