АТОР назвала самые популярные направления для отдыха россиян

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что самыми популярными направлениями стали турецкие и внутренние курорты.

Так, в этим летом в Турции отдохнут порядка 4,5 млн человек. Среди внутренних направлений наиболее популярны Краснодарский край (2,3 млн человек) и Крым (более 1 млн человек), передает пресс-служба АТОР.

В топ-5 популярных направлений также вошли Тунис (650 тыс. человек), Греция (350–370 тыс. туристов)и Кипр (280–320 тыс. туристов).



Ранее сообщалось, что этим летом самыми дешевыми направлениями для отдыха стали Турция, Венгрия и Латвия, наиболее дорогими — Маврикий и Ямайка.