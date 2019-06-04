Эксперты назвали самые дешевые страны для отдыха летом

Этим летом самыми дешевыми направлениями для отдыха стали Турция, Венгрия и Латвия, наиболее дорогими — Маврикий и Ямайка, сообщает «РИА Новости».

Данные исследования были предоставлены OneTwoTrip. Так, в десятку самых доступных направлений для отдыха попали Турция, Венгрия, Латвия, Греция, Кипр, Болгария, Грузия, Чехия, Армения, Белоруссия.

Напомним, федеральное агентство по туризму (Ростуризм) намерено распространить действие электронных виз на всю Россию. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, одна из главных целей — чтобы люди из разных стран как можно больше узнавали о России.

