Синоптики Татарстана ожидают грозу, град и ветер до 20 м/с

Сегодня, 11 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. По прогнозам метеорологов, пройдут дожди. Местами возможна гроза и даже град.

Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха достигнет 25-30 градусов жары. В Казани прогнозируется от +27°С до +29°С. В Набережных Челнах синоптики предсказывают от +26°С до +28°С.