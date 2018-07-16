Видеоблогера Илью Мэддисона приговорили к 1,5 года условно за шутку про Коран

Тушинский суд Москвы приговорил видеоблогера Илью Давыдова, известного под псевдонимом Илья Мэддисон, к полутора годам условно за шутку про Коран.

«Суд рассмотрел дело в отношении Ильи Сергеевича Давыдова по части 1 статьи 282 (экстремизм)», — сказала пресс-секретарь суда Марина Свиридова.

Она добавила, что дело было рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей. Такой порядок назначается только если подсудимый полностью признает вину и является смягчающим обстоятельством, при котором нельзя назначить максимальный срок.

Приговор обжалован не был и уже вступил в законную силу, пишет «РИА Новости».

В январе 2017 года видеоблогер Илья Мэддисон (Илья Давыдов) уехал из России из-за угроз. Причиной возмущений стало его выступление как комика, в котором он оскорбил Коран. Ролик был снят за год до принятия закона об оскорблении чувств верующих (то есть в 2012 году), а выложен в сеть в 2015 году.