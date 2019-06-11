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Замглавы МИД РФ заявил, что 70% мировой экономики находится под санкциями или под их угрозой

13:20, 11.06.2019
Замглавы МИД РФ заявил, что 70% мировой экономики находится под санкциями или под их угрозой
Фото: council.gov.ru

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что 70% мирового ВВП либо уже попали под санкции, либо находятся под угрозой их введения. Об этом он сообщил на V Международном форуме «Примаковские чтения».

«На сегодняшний день только 30% мировой экономики находятся в зеленой зоне, а 70% — либо в санкционной зоне, либо в зоне непредсказуемости и санкционных рисков», — сказал Грушко.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что санкции негативно влияют на развитие глобальной экономики, передает ТАСС.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Вашингтон пытается обвинить Москву в нарушении американского закона, который запрещает военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией. Так в российском внешнеполитическом ведомстве объяснили введение новых санкций.

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