Замглавы МИД РФ заявил, что 70% мировой экономики находится под санкциями или под их угрозой

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что 70% мирового ВВП либо уже попали под санкции, либо находятся под угрозой их введения. Об этом он сообщил на V Международном форуме «Примаковские чтения».



«На сегодняшний день только 30% мировой экономики находятся в зеленой зоне, а 70% — либо в санкционной зоне, либо в зоне непредсказуемости и санкционных рисков», — сказал Грушко.



Замглавы МИД РФ подчеркнул, что санкции негативно влияют на развитие глобальной экономики, передает ТАСС.



Ранее в МИД РФ сообщили, что Вашингтон пытается обвинить Москву в нарушении американского закона, который запрещает военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией. Так в российском внешнеполитическом ведомстве объяснили введение новых санкций.

