В МИД объяснили, почему США ввели новые санкции против России

В МИД РФ высказались относительно решения США ввести новые санкции против России, сообщает «РИА Новости».

В МИД подчеркнули, что Москву пытаются формально обвинить в нарушении американского закона, который запрещает военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией. Дипломаты заметили, что Россия не имеет никакого отношения к этому закону. В министерстве добавили, что Россия продолжит отстаивать международное право.

Напомним, накануне стало известно, что США ввели санкции против трех российских организаций. Об этом сообщается на сайте Минторга Штатов.

В документе говорится, что ограничительные меры введены против Тульского конструкторского бюро приборостроения, московского завода «Авангард», а также учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине.