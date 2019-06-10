Главред «Сноба» заявила, что офис издания полностью разгромлен

Главный редактор проекта «Сноб» Ксения Чудинова сообщила о том, что офис издания в Москве за ночь полностью разгромили. Об этом она рассказала в telegram-канале проекта.

— Сегодня в офис проекта «Сноб» влез неизвестный и полностью разгромил редакцию. Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист, — указала Чудинова.



Она также обратила внимание на возможные проблемы с техникой. «По всей видимости, после того, как мы увидим, что с нами произошло, мы будем просить о помощи с техникой. Мы маленькое нишевое издание и восстановить компьютеры для нас будет буквально огромным делом. Спасибо, коллеги, за неравнодушие», — написала Чудинова.

