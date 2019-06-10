СМИ: Бари Алибасов ненадолго пришел в себя

Сегодня известный продюсер Бари Алибасов на непродолжительное время пришел в себя. По словам его сына, бизнесмен успел только спросить о своем коте.

«Это не медикаментозный сон. Медики уже не дают ему лекарства. Он просто спит. Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул», — приводит слова Алибасова-младшего телеканал «360».

Он также добавил, что медики обнаружили серьезное поражение пищевода у Бари Алибасова.

Напомним, что Бари Алибасов попал в больницу с тяжелым химическим ожогом внутренних органов. По словам сына, продюсер по ошибке выпил жидкость для прочистки труб